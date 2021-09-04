Рогозин оценил степень старения МКС

Эксплуатация Международной космической станции (МКС) не создаст никаких больших проблем до 2025 года, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Степень износа и старения станции оценили специалисты «Роскосмоса» совместно с коллегами из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). По словам Рогозина, чем дольше МКС находится на орбите, тем больше придется в нее вкладываться. «На замену того оборудования, которое, к сожалению, не может быть даже абсолютно современным», — подчеркнул он.

Глава «Роскосмоса» добавил, что нормальным ресурс МКС будет ближайшие четыре года, по 2025 год. Американские, российские эксперты уверены, что этот период станция проработает стабильно и без серьезных проблем не будет. «Хотя все больше времени космонавты и астронавты будут тратить на поддержание жизнеспособности этой станции», — считает Рогозин.

За последние годы на МКС произошли несколько инцидентов из-за изношенности. В сентябре 2020 года на модуле «Звезда» российского сегмента была зафиксирована утечка. В марте 2021 года там же нашли продолжение утечки воздуха после заделки двух трещин. За 11 с половиной часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра.

10 марта сообщалось, что на МКС обнаружили новую трещину.