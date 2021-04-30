Российские космонавты собрались искать утечку на МКС с помощью супа

Космонавты из России собрались искать утечку воздуха в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) с помощью сухого супа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа станции с Землей.

Космонавт Петр Дубров рассыпал его в протекающем отсеке и установил видеокамеру для того, чтобы проследить перемещения супа. После этого он закрыл до июля люк, ведущий в данную часть модуля. Таким образом космонавты попытаются обнаружить трещины в корпусе «Звезды».

Ранее утечку на МКС предлагали найти с помощью небольших бумажных полосок.

В марте в российском модуле «Звезда» зафиксировали продолжение утечки воздуха после заделки двух трещин. За 11 с половиной часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра.

10 марта сообщалось, что на МКС нашли новую трещину. Космонавт Рыжиков нанес второй слой герметика на нее. При этом она была расположена возле трубопровода системы обеспечения теплового режима.

Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020-го. Утечка воздуха в российском модуле на станции была обнаружена в сентябре.