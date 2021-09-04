Названы сроки запуска сверхтяжелой ракеты «Ангара»

Запуск ракет «Ангара» сверхтяжелого класса планируют начать в 2026 году. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, ракеты «Ангара» строятся по модульному принципу, то есть собираются из однотипных универсальных модулей. «Для того, чтобы добиться супертяжелого класса, третья ступень ставится с водородным двигателем», — отметил спикер.

Глава Роскосмоса рассказал, что первые пуски «Ангары» начнутся с 2026 года. Ракеты сверхтяжелого класса отличаются повышенной грузоподъемностью. Рогозин отметил, что широко распространенная в отечественной космонавтике ракета «Союз-2» способна поднимать на низкую опорную орбиту от семи до восьми тонн. «Сейчас "Ангара" выводит 24 тонны и 27 тонн с космодрома Восточный - за счет его более южного расположения. Ракеты с водородным двигателем будут выводить по 37 тонн», — подчеркнул спикер.

«Для нас это возможность выводить тяжелые, мощные спутники на дальние орбиты. В том числе, и к дальним планетам», — подытожил Рогозин.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями. Основным разработчиком и производителем ракет является Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева.

3 сентября космодром «Восточный», с которого будут производиться пуски ракет семейства «Ангара», посетил Владимир Путин. Президент осмотрел строительную площадку стартового комплекса и командный пункт космодрома.