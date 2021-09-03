Президент России Владимир Путин посетил космодром «Восточный» и ознакомился с ходом строительства инфраструктурных объектов. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, глава государства осмотрел строительную площадку стартового комплекса «Ангара» и командный пункт космодрома.

Путин прибыл в Амурскую область вечером в пятницу, 3 сентября, вечером (в ночь на субботу, 4 сентября, по местному времени) после участия в Восточном экономическом форуме в Приморском крае.

Космодром Восточный строится в Амурской области. Сейчас на космодроме идут работы по возведению второй очереди, которая позволит запускать носители семейства «Ангара».