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Путин посетил космодром Восточный

Президент России Владимир Путин посетил космодром Восточный и осмотрел комплекс «Ангара»
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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил космодром «Восточный» и ознакомился с ходом строительства инфраструктурных объектов. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, глава государства осмотрел строительную площадку стартового комплекса «Ангара» и командный пункт космодрома.

Путин прибыл в Амурскую область вечером в пятницу, 3 сентября, вечером (в ночь на субботу, 4 сентября, по местному времени) после участия в Восточном экономическом форуме в Приморском крае.

Космодром Восточный строится в Амурской области. Сейчас на космодроме идут работы по возведению второй очереди, которая позволит запускать носители семейства «Ангара».


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