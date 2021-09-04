Названы сроки завершения строительства космодрома Восточный

Строительство второй очереди космодрома Восточный будет завершено в конце 2022 года. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе посещения стройки, сообщает ТАСС

По словам Рогозина, в декабре следующего года будет завершено само строительство, а затем Роскосмос начнет проводить автономные, а потом комплексные испытания всех систем космодрома.

Ггендиректор ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" Равиль Зиганшин отметил, что сейчас работы идут с с небольшим отставанием.

«У нас есть небольшое отставание за счет погодных условий, мы, конечно, попали в этом году: у нас все карьеры затопило. Сейчас только начали работать в полную мощность», — пояснил Зиганшин. Однако он пообещал, что строительство будет завершено в срок. По его словам, сейчас работы ведутся над последним сооружением, и ситуация позволяет нагнать запланированные темпы работ.

3 сентября Владимир Путин посетил космодром «Восточный» и ознакомился с ходом строительства инфраструктурных объектов. Он осмотрел строительную площадку стартового комплекса «Ангара» и командный пункт космодрома.

Космодром Восточный строится в Амурской области. Сейчас на космодроме ведется возведение второй очереди, которая позволит запускать носители семейства «Ангара». Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Первый пуск «Ангары» запланирован на 2023 год.