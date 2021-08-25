На Ямале нашли останки мамонта и заявили о тревожной тенденции

Российские ученые нашли на Ямале останки мамонта и заявили о потеплении климата

Исследователи на Ямале обнаружили хорошо сохранившиеся останки мамонта. По словам ученых, участившиеся в последнее время случаи находок древних животных говорят о негативном влиянии климата. Об этом сообщает «Российская газета».

Исследователи отметили, что находки мамонтов в Арктике нередки, однако они участились в последнее время. Это может говорить о том, что останки животных в буквальном смысле «вытаивают» из когда-то мерзлого грунта. Данной тревожной тенденции может способствовать глобальное потепление.

«В сохранности даже мягкие ткани и мышечные волокна на двух передних конечностях. Они принадлежат взрослой особи. О полной сохранности скелета сказать пока сложно, экспедиция продолжается», — рассказала заведующая отделом гуманитарных исследований Музея имени Шемановского Евгения Хозяинова.

Кости передних лап животного, которые находились на поверхности, забрали в Салехард для изучения.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев спрогнозировал, что ученые смогут клонировать мамонта и тогда они будут населять тундру. По его мнению, темпы технологического развития и появления новых научных открытий позволяют предполагать, что возродить популяцию древнего животного получится в скором будущем.