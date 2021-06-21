Россиянин нашел уникальный череп шерстистого носорога

В Тюменской области мужчина выловил из реки Тура уникальный череп шерстистого носорога. Об этом он сообщил в паблике «Криминальный Тобольск» во «ВКонтакте».

«Предположительно, это череп шерстистого носорога. Они жили в наших краях тысячи лет назад во времена мамонтов»,— рассказал россиянин.

Как сообщил Ura.ru тюменский краевед Павел Ситников, череп можно назвать уникальным, потому что у него сохранились зубы. Он отметил, что артефакт нужно передать сельской выставке или галерее сувениров, где сейчас находится похожий череп без зубов.

Ранее в селе Саяха Ямало-Ненецкого автономного округа нашли останки полностью сохранившегося взрослого мамонта, который застрял в озере. Местные жители смогли выкопать часть черепа, несколько ребер, а также фрагмент конечностей с сухожилием. Прибывшие ученые нашли еще больше костей мамонта и не исключили, что на дне водоема может находиться остальная часть скелета.