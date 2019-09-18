Россиянин купил землю для участка и нашел в ней черепа

Житель Адыгеи обнаружил в купленной для своего участка земле человеческие черепа. Об этом сообщается на сайте телеканала «Россия. Кубань».

По информации Тахтамукайского межрайонного следственного отдела Следственного отдела России (СКР) по Республике Адыгея, в грунте были найдены два черепа и не менее десяти фрагментов останков. Экспертиза установила, что захоронениям не менее 50 лет.

Позже выяснилось, что купленную землю привезли со строительной площадки в Краснодаре. На ней также были обнаружены фрагменты человеческих костей, которые захоронили много лет назад. Отмечается, что рядом с площадкой находится кладбище. Это и объясняет происхождение останков, заключило следствие.

В июле житель Дальнего Востока нашел на своем дачном участке под Благовещенском захоронение с останками 23 человек. Скелеты находились на глубине порядка двух метров и, по заключению судебно-медицинских экспертов, пролежали под землей около 80 лет.

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