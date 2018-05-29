Сибирский участковый нашел четверых сельчан с проломленными черепами

В одном из домов в селе Тасеево Красноярского края обнаружены четверо мертвых мужчин. Об этом во вторник, 29 мая, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Погибших нашел участковый, который вечером 29 мая зашел в жилой дом. У мужчин открытые черепно-мозговые травмы. Их личности и возраст устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. Следователи опрашивают жителей села, выясняя обстоятельства.

На место происшествия прибыли исполняющий обязанности руководителя красноярского краевого управления СК Александр Расстрыгин и начальник регионального управления МВД Александр Речицкий.

23 мая житель села Булгунняхтах (Якутия) Александр Новиков застрелил из охотничьего ружья пятерых односельчан, в том числе мальчика 2007 года рождения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!