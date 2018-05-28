Житель Омска оскорбил чужую мать и спустя год поплатился за это жизнью

Причиной жестокого убийства на северо-востоке Омска стала обида, нанесенная год назад матери молодого омича. Об этом «Ленте.ру» рассказали в областном следственном управлении СКР.

Вечером 25 мая в одном из дворов на улице Завертяева прохожие обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом. Вызванные врачи скорой помощи констатировали смерть от колото-резаного ранения шеи, а следователи и оперативники, установив личность погибшего, уже через несколько часов задержали подозреваемого.

Им оказался 20-летний ранее судимый за кражи местный житель. «На первом же допросе он дал подробные и детальные показания о произошедшем. По словам молодого человека, год назад мужчина во время совместного распития спиртного оскорбил его мать. Утром 25 мая молодой человек случайно встретил обидчика, вспомнил обиду, избил 42-летнего местного жителя — а потом нанес резаные раны шеи и ушел с места преступления», — рассказала Лариса Болдинова, официальный представитель омского управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», проводятся неотложные следственные действия. Подозреваемый арестован, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено проверить слова молодого человека.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. убийство было совершено «розочкой» — осколком разбитой бутылки из-под пива. Его пил молодой человек незадолго до того, как встретил обидчика.

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