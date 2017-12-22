Уральский полицейский скрутил рецидивиста во время похода за минералкой

Уральский полицейский задержал находившегося в розыске мужчину во время похода за минералкой. Об этом в пятницу, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, инцидент произошел накануне днем. Старший лейтенант Андрей Баутов, находившийся на лечении в ведомственном госпитале, зашел в торговый центр, чтобы купить в палату минералки. Среди посетителей он увидел мужчину, находившегося в розыске за уклонение от явки в суд.

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Мужчина тоже узнал сыщика: тот когда-то доставлял его в суд за административное правонарушение. Сдаваться полицейскому он не собирался.

«Он тут же разбил об пол бутылку пива, которая была у него в руке, после чего начал наносить себе "розочкой" повреждения в область шеи, чтобы угодить в больницу, а не в камеру. Но и на этом мужчина не успокоился, оторвал прикрученный к полу столбик ограждения, разбил им стекло в окне и убежал на улицу. Началась погоня. Вооруженный фрагментом битого стекла и металлической конструкцией он стал бить лобовые стекла стоявших на светофоре машин. Но игра в "кошки-мышки" продолжалась недолго. Баутов, применив прием борьбы, в три счета скрутил беглеца и передал его в руки вскоре прибывшему наряду территориального ОВД», — рассказал полковник Горелых.

Теперь злоумышленник находится в СИЗО города Ирбита и дожидается суда по инкриминируемой ему статье о даче взятки. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. Поймавший рецидивиста полицейский будет награжден за проявленное мастерство — его руководство направило в адрес регионального управления МВД ходатайство о поощрении.

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