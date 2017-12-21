Полицейские закидали снежками журналистов у суда

ГУ МВД по Нижегородской области начало служебную проверку в отношении сотрудников полиции, которые 19 декабря забросали снежками журналистов. Инцидент произошел у здания Нижегородского районного суда, в котором в тот момент был арестован замглавы областного заксобрания и бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает РИА Новости.

Репортеров не пустили в суд. Около 30 из них остались ждать решения у здания. Приехавший на машине к суду конвой попросил в грубой форме репортеров удалиться, однако они оставались у здания. Конвойные в ходе ссоры с журналистами начали кидаться в них снежками через забор суда.

«Я знаю про эту ситуацию и поручил организовать проверку. Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Но я считаю, что тут не правы могут быть обе стороны», — заявил журналистам начальник ГУ МВД региона Юрий Кулик.

Сорокину предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следствия, будучи мэром Нижнего Новгорода, он получил взятку за попустительство по службе и покровительство.

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