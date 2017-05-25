Глава Нижнего Новгорода уволился после проверки его зарубежных счетов

Отставка Ивана Карнилина с поста мэра Нижнего Новгорода связана с результатами проверки его зарубежных активов. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич, передает ТАСС в четверг, 25 мая.

Он подчеркнул, что Карнилин стал одним из чиновников, которые были уволены по итогам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Всего за два года по ее результатам было уволено более 320 госслужащих.

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Бабич подчеркнул, что правоохранительные органы, финансовая разведка и налоговая служба проверяли в том числе наличие зарубежных активов у чиновников, запрашивая данные у Интерпола и других международных организаций. «Та работа, которая была проведена, дала результат, — сказал полпред. — Уход Карнилина с должности главы города стал закономерным».

23 мая Карнилин обратился к депутатам нижегородской гордумы с просьбой о досрочной отставке. Он пояснил, что покидает кресло градоначальника, чтобы «дать дорогу молодым». При этом он уточнил, что после увольнения сохранит мандат депутата гордумы. Городской парламент на следующий день принял его отставку.

В конце прошлого года стало известно, что бывшая супруга Карнилина владеет двумя квартирами в Майами. Чиновник тогда заявил, что не имеет никакого отношения к этому имуществу.

60-летний Иван Карнилин был избран градоначальником в октябре 2015 года. За его кандидатуру проголосовали 28 из 44 депутатов городского парламента. Политик является депутатом гордумы Нижнего Новгорода с 1994 года.