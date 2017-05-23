Глава Нижнего Новгорода подал в отставку ради молодых

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин попросил досрочно освободить его от занимаемой должности. Об этом сообщается на сайте нижегородской гордумы во вторник, 23 мая.

Карнилин заявил, что покидает должность градоначальника, «чтобы дать дорогу молодым». «Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи», — сказал он.

Какие мероприятия имел в виду мэр, не уточняется (возможно, речь идет, в частности, о чемпионате мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут в том числе в Нижнем Новгороде — прим. «Ленты.ру»).

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Карнилин подчеркнул, что после увольнения сохранит мандат депутата гордумы и продолжит работать «на благо своих избирателей и своего родного города». Городской парламент рассмотрит заявление об отставке Карнилина на заседании в среду, 24 мая.

В конце прошлого года стало известно, что бывшая супруга нижегородского мэра владеет двумя квартирами в Майами. Карнилин тогда заявил, что не имеет никакого отношения к этому имуществу.

60-летний Иван Карнилин был избран градоначальником в октябре 2015 года. За его кандидатуру тогда проголосовали 28 из 44 депутатов городского парламента, уточняет «НТА-Приволжье». Политик является депутатом гордумы Нижнего Новгорода с 1994 года.