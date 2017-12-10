Самую массовую снежную битву отменили из-за снегопада

Администрация парка развлечений Six Flags в американском штате Нью Джерси отменила самую массовую игру в снежки из-за снегопада. Об этом сообщает ABC News.

Ожидалось, что в снежной битве должны будут участвовать девять тысяч человек, однако накануне мероприятия обильные осадки привели к образованию 15-сантиметрового сугроба. Организаторы решили отложить сражение на неопределенный срок, сославшись на ненастную погоду.

В настоящее время рекорд самой массовой снежной битвы принадлежит канадцам — 8200 участников.

9 декабря в сети начало набирать популярность видео с жителем американского штата Луизиана, который бегает по улицам в одних шортах и искренне радуется выпавшему снегу. По словам автора ролика, в том регионе нечасто можно увидеть это погодное явление.