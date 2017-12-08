Эксперты называли приостановку полетов в снегопад нормальным явлением

Эксперты авиационной отрасли подчеркивают, что снегопад, накрывший Московский регион в начале декабря, когда за сутки выпало около 22 процентов от месячной нормы осадков — нормальное явления, с учетом погодных условий нашей полосы. Например, в Европе при выпадении всего нескольких сантиметров снега закрывают целые воздушные гавани, пишет газета «Московский комсомолец».

Как отметил изданию авиаэксперт Роман Гусаров, сам факт того, что российские аэропорты функционируют в столь сложных погодных условиях, пусть не подвиг, но высочайшее мастерство. «Пограничные температуры, в районе ноля, самый тяжелый период. Идет мокрый снег, который налипает на взлетно-посадочную полосу и превращается в скользкую жижу, а после все это может замерзнуть и превратиться в корку льда», подчеркивает эксперт. А это означает, что полосу необходимо постоянно чистить.

При этом, в момент, когда полосу обрабатывает специальная техника, она не работает. Этот период может занимать 15–20 минут. Соответственно, в это время самолеты не вылетают. «Интенсивность полетов в Шереметьево — одна взлетно-посадочная операция в 1,5–2 минуты», — рассказывает Гусаров. «Если полоса закрыта на уборку на 15–20 минут, порядка 10 рейсов уже задержаны», — подчеркивает он.

Газета также пишет, что ситуация, которую в России охарактеризовали как настоящий коллапс, на Западе является нормальным явлением и не вызывает никаких негативных последствий. Это при том, что там аэропорты и вовсе закрывают. Авиаэксперт, руководитель аналитической службы отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев подчеркнул, что, к примеру, на юге Европы даже 2–3 сантиметра снега могут оказаться поводом для закрытия аэропорта и отмены всех рейсов.

Издание также приводит примеры из мировой практики, когда происходили случаи задержки рейсов авиакомпаниями на длительное время, свыше 5 часов, без высадки из кабины самолета пассажиров. Например, пассажиры авиаперевозчика Etihad провели аж 12 часов в самолете, который не мог улететь из аэропорта Abu Dhabi по причине непроглядного тумана. Или же клиенты компании American Airlines, просидевшие 9 часов в своих креслах в ожидании вылета из воздушной гавани Dallas. Пассажиры Singapore Airlines провели около 8 часов на борту воздушного судна из-за потенциальной неисправности авиалайнера. Непогода стала причиной задержки вылета самолета Virgin Atlantic, а также Lufthansa из Нью-Йорка. Ожидание составило 6 часов.

1 и 2 декабря из-за снегопада было задержано около 40 рейсов в аэропорту Шереметьево.