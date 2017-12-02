Задержки рейсов в Шереметьево связали с недоработкой госкорпорации по ОрВД

Многочисленные задержки рейсов в Шереметьево в ночь с 1 на 2 декабря связаны с тем, что государственное унитарное предприятие «Госкорпорация по ОрВД» («Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации») не ввело в аэропорте ограничение воздушного пространства. Об этом рассказал «Ленте.ру» источник близкий к воздушной гавани.

«Пропускная способность "по воздуху" в Шереметьево составляет 45 операций, необходимо было заранее вводить ограничение до 30 операций», — отметил источник. «Вводимые ограничения по воздушному движению позволили бы аэропорту своевременно ввести ограничения по взлет-посадкам на земле. Введя ограничения можно было бы избежать массовых задержек рейсов», — подчеркнул он.

Ранее, 2 декабря сообщалось о том, что московский аэропорт Шереметьево обслуживает в два раза меньше рейсов, чем должен, из-за непогоды в столице. Он отметил, что в авиагавани скапливается очередь на вылет — примерно шесть-восемь самолетов. «В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55, которые осуществляются при благоприятных метеоусловиях», — пояснил собеседник агентства.

Еще ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада в Москве задержали около ста рейсов.