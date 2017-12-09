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Американец возликовал из-за снега и стал звездой соцсетей

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В сети набирает популярность видео с жителем американского штата Луизиана, который бегает по улицам в одних шортах и искренне радуется выпавшему снегу. Ролик мужчина опубликовал в своем микроблоге Twitter.

«Я из Луизианы, и здесь нечасто идет снег», — подписал пользователь под ником @AlmightyChipp свое видео.

На кадрах видно, как мужчина с дредами бежит по улице, радостно размахивая футболкой под песню американской певицы Ванессы Карлтон. Он обнимает прохожего, играет со снегом, а потом заваливается на заснеженный капот припаркованного рядом автомобиля и начинает ловить ртом падающие снежинки.

С момента публикации видео уже набрало более 21 тысячи лайков и 11 тысяч ретвитов.

6 декабря сообщалось, что пользователи соцсетей заставили девушку разгуливать в нелепом костюме елки. Американка Кэлси Хол нарядилась елкой и попросила пользователей Twitter поделиться ее фотографией в обмен на обещание ходить так на учебу до конца семестра, и те ее просьбу выполнили.

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