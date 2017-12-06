Соцсети заставили девушку разгуливать в нелепом костюме елки

Американка Кэлси Хол нарядилась елкой и попросила пользователей Twitter поделиться ее фотографией в обмен на обещание ходить так на учебу до конца семестра.

Хол обещала ходить на учебу исключительно в нелепом костюме елки, если наберет тысячу ретвитов, однако за четыре дня ее пост набрал целых 22 тысячи.

Когда девушка осознала, что постом начали делиться с космической скоростью, она попыталась образумить подписчиков, опубликовав комментарий: «Ребята, я правда не хочу это делать».

На следующий день Хол выложила видео с учебы, снятое ее подругой, как доказательство того, что она держит слово.

На второй день девушка пожаловалась подписчикам, что на улице дождь, поэтому костюм промокнет и станет тяжелым. Однако комментаторы отметили, что это научит ее перестать недооценивать социальные сети и не давать пустых обещаний.

На момент написания новости девушка закрепила в своем аккаунте ретвит оригинального поста с подписью: «О чем ты жалеешь в жизни больше всего? Об этом».