Пчеловод без штанов на спор просидел полминуты на улье

Видео: Caters Clips / YouTube

В Новой Зеландии пчеловод Джейми Грейнджер (Jamie Granger) на спор просидел 30 секунд на улье без штанов и трусов. Об этом пишет Metro.

За это мужчина получил тысячу новозеландских долларов, что эквивалентно 717 долларам США. «Это было неприятно, но забавно. Вы можете представить, как ваш зад буквально раздувается», — признался он.

По словам Грейнджера, его девушка Лорен посмеялась над этим. «Когда она узнала, что у меня есть тысяча баксов, сказала, что теперь нам как раз хватит на свадьбу», — сказал пчеловод, добавив, что это самые легкие деньги, которые он когда-либо зарабатывал.

В аналогичном споре поучаствовал другой мужчина по имени Шейн. От него требовалось просидеть на улье минуту, но он продержался лишь 19 секунд.