Бразильская пенсионерка погибла после 500 укусов пчел

В бразильском муниципалитете Президенти-Олегариу пенсионерка погибла после того, как ее более 500 раз ужалили пчелы. Об этом сообщает Metro.

На 84-летнюю Дивину Амброзио де Хесус (Divina Ambrósio de Jesus) напал рой пчел, когда она собирала хворост в лесу неподалеку от своего дома. По информации издания, Женщина случайно потревожила улей. Инцидент произошел 2 марта, однако СМИ написали о нем только сейчас.

Пострадавшую заметили во время нападения пчел. Свидетель вызвал службу спасения. Спасатели не могли помочь пенсионерке в течение 30 минут, пока не отогнали насекомых. Она скончалась от полученных травм в больнице на следующий день.

В октябре 2016-го стало известно, что YouTube-канал Brave Wilderness представил видео, в котором исследователь дикой природы Койот Питерсон (Coyote Peterson) испытывает на себе укус одного из видов тарантулового ястреба. Это насекомое относится к семейству дорожных ос, которые, как правило, не трогают людей и животных, но охотятся на пауков.