Начальник ростовской шахты решил скрыть смерть рабочего и приказал спрятать тело

В Ростовской области после смерти рабочего в угледобывающей шахте «Октябрьская-Южная» директор предприятия Игорь Горбаченко приказал одному из подчиненных отвезти тело домой к погибшему, чтобы скрыть факт нарушения на производстве. Об этом сообщает портал 1Rnd.ru со ссылкой на источники.

«Он [Горбаченко] умышленно пытался сокрыть факт получения травмы рабочего при производстве горных работ и дал устное распоряжении напарнику погибшего перевезти тело на автомобиле предприятия», — рассказал собеседник издания.

В ходе экспертизы на теле 41-летнего мужчины были обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, тупая закрытая травма груди с множественными переломами ребер и с повреждением ткани легких, повлекшие смерть.

По информации портала, днем 21 мая произошел обвал горных пород, пострадали двое — погибший и его напарник. Начальство не стало вызывать врача и оказывать им помощь.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы. Допрошены 40 работников шахты, директор находится в статусе подозреваемого.

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