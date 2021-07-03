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Ученые выяснили причину гибели мамонтов

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международная группа ученых из Финляндии, Великобритании и Испании назвали изменение климата причиной гибели мамонтов и мастодонтов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution.

По мнению ученых, версия о том, что мамонтов истребили первобытные люди, ошибочна. Специалистами было установлено, что мастодонты и мамонты вымерли в конце последнего ледникового периода, вслед за которым наступило постепенное глобальное снижение численности популяции слонов. Катастрофа, которая стала причиной полного вымирания этих животных, продолжалась на протяжении миллионов лет.

Исследователями был проведен анализ всех имеющихся экспонатов мастодонтов и мамонтов мировых музеев. «Мы не предвидели такого результата. Похоже, что широкая глобальная картина вымирания хоботных в недавней геологической истории может быть воспроизведена без учета воздействия ранних человеческих диаспор», — сказал научный сотрудник Школы наук о Земле Бристольского университета, доктор Чжан Ханьвэн.

В феврале сообщалось, что мамонт, останки которого нашли у озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха на Ямале, погиб вследствие несчастного случая. Останки животного, которым примерно 30 тысяч лет, местные жители обнаружили в июле 2020 года. По словам старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павла Косинцева, мамонт погиб не от голода, поскольку рядом с ним были найдены окаменелые экскременты. «Я его останки осмотрел внимательно, явных следов болезни не видно», — добавил ученый.

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