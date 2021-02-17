Ученые выяснили причину смерти найденного на Ямале мамонта

Мамонт, останки которого нашли у озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха на Ямале, погиб вследствие несчастного случая, заявил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев. Его слова передает ТАСС.

Останки животного, которым примерно 30 тысяч лет, местные жители обнаружили в июле 2020 года. По словам Косинцева, мамонт погиб не от голода, поскольку рядом с ним были найдены окаменелые экскременты. «Я его останки осмотрел внимательно, явных следов болезни не видно», — добавил ученый.

Сейчас найденные останки отправили в Екатеринбург для того, чтобы понять дату смерти и возраст животного. Образцы кожи и шерсти готовят для анализа в лабораториях.

Это не первые найденные останки мамонта в регионе. В 1988 и 2007 годах на Ямале нашли мамонтят Лешу и Любу.

Ранее в Сибири обнаружили останки шерстистого носорога, жившего во времена ледникового периода. Туша животного хорошо сохранилась благодаря вечной мерзлоте. Тело зверя сохранилось лучше, чем ранее найденные экземпляры этого вида.