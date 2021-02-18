Восстановлена ДНК найденных в России мамонтов старше миллиона лет

Шведским палеогенетикам удалось восстановить ДНК из зубов найденных в России мамонтов старше миллиона лет. Материалы исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые смогли получить митохондриальную ДНК из зубов трех древних мамонтов, которые были обнаружены в Сибири и на Чукотке. Они получили название Адыча, Чукочья и Крестовка по названию населенных пунктов, где были найдены. Возраст находок варьируется от 0,87 до 1,65 миллиона лет.

Как рассказал профессор Стокгольмского университета Лав Дален, ДНК этих мамонтов была повреждена настолько, что ученым пришлось по множеству раз прочитать миллионы коротких обрывков. Получение их полного генома он назвал научным чудом. В результате исследования выяснилось, что два мамонта — Адыча и Чукочья — относятся к линии, от которой произошли евразийские и североамериканские шерстистые мамонты, в то время как Крестовка представляет ранее неизвестную линию, первые мамонты из которой заселили Северную Америку.

Уникальность открытия состоит в том, что полученные геномные данные являются самыми древними. До этого момента возраст самой старой полученной из биоматериала ДНК оценивался в 780-560 тысяч лет. Открытие показало, что большинство изменений кодирований белков, связанных с адаптацией к холоду у шерстистых мамонтов, уже присутствовали миллион лет назад.

Ранее сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев рассказал, что мамонт, останки которого нашли у озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха на Ямале, погиб вследствие несчастного случая. Найденные останки отправили в Екатеринбург для того, чтобы понять дату смерти и возраст животного. Образцы кожи и шерсти готовят для анализа в лабораториях.