В России построят гигантский завод по переработке отходов

Названа дата запуска крупнейшего в России завода по переработке пластикового мусора. Промышленные линии разместятся в Подмосковье и позволит безопасно для природы сортировать и утилизировать отходы, вовлекая их во вторичное использование, передает ТАСС.
Гигантское совместное предприятие отечественных компаний, которые занимаются проблемами обращения и переработки твердых коммунальных отходов «Эколайн» и «Вторпласт», под названием «Эколайн-Вторпласт» построят в Егорьевском городском округе к концу 2022 года.
«Цель проекта — производство гранул и переработка пластика. У нас будет, наверное, самый крупный завод на момент запуска — 43 тысяч тонн готовой продукции в год, может быть, побольше. Это позволит нам огромный объем потенциального вторсырья не направить на захоронение, а вернуть в новый цикл переработки», — сказал председатель совета директоров компании «Эколайн» Михайлов.
Как уточнили в компании, новый завод станет первым в стране, который создали оператор по обращению с отходами и перерабатывающая компания. Инвестиции в проект составят около двух миллиардов рублей. На предприятии появится 150 новых рабочих мест для населения московского региона.
На заводе запустят четыре перерабатывающих линий: бутылочного ПЭТ (для производства новых бутылок и пищевого пластика), твердых пластиков ПНД (02) и ПП (05), пленочных пластиков и пакетов ПВД (04). Авторы инициативы рассчитывают на последовательное масштабирование проекта в сторону выпуска мусорных контейнеров.
Ранее российские ученые порекомендовали производить одноразовую посуду из крахмала, бамбука, различных древесных пород. Вместо неразлагаемых полимеров возможно использование биоразлагаемых дерева, бумаги и рыбьей чешуи, добавил профессор института прикладной экологии Павел Сухонин. В конце августа глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала отказ России от цветного пластика неизбежным сценарием для страны.