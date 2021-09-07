В России построят гигантский завод по переработке отходов

Компания «Эколайн» заявила о запуске крупного завода по переработке пластика в Подмосковье

Названа дата запуска крупнейшего в России завода по переработке пластикового мусора. Промышленные линии разместятся в Подмосковье и позволит безопасно для природы сортировать и утилизировать отходы, вовлекая их во вторичное использование, передает ТАСС.

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Гигантское совместное предприятие отечественных компаний, которые занимаются проблемами обращения и переработки твердых коммунальных отходов «Эколайн» и «Вторпласт», под названием «Эколайн-Вторпласт» построят в Егорьевском городском округе к концу 2022 года.

«Цель проекта — производство гранул и переработка пластика. У нас будет, наверное, самый крупный завод на момент запуска — 43 тысяч тонн готовой продукции в год, может быть, побольше. Это позволит нам огромный объем потенциального вторсырья не направить на захоронение, а вернуть в новый цикл переработки», — сказал председатель совета директоров компании «Эколайн» Михайлов.

Как уточнили в компании, новый завод станет первым в стране, который создали оператор по обращению с отходами и перерабатывающая компания. Инвестиции в проект составят около двух миллиардов рублей. На предприятии появится 150 новых рабочих мест для населения московского региона.

На заводе запустят четыре перерабатывающих линий: бутылочного ПЭТ (для производства новых бутылок и пищевого пластика), твердых пластиков ПНД (02) и ПП (05), пленочных пластиков и пакетов ПВД (04). Авторы инициативы рассчитывают на последовательное масштабирование проекта в сторону выпуска мусорных контейнеров.

Ранее российские ученые порекомендовали производить одноразовую посуду из крахмала, бамбука, различных древесных пород. Вместо неразлагаемых полимеров возможно использование биоразлагаемых дерева, бумаги и рыбьей чешуи, добавил профессор института прикладной экологии Павел Сухонин. В конце августа глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала отказ России от цветного пластика неизбежным сценарием для страны.