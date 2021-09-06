В Москве заработало такси для мусора

Экоактивисты ЭКО-Z запустили в Москве сервис такси для вывоза отходов на переработку

Зеленоградские активисты запустили новый сервис для утилизации мусора. Теперь москвичи смогут отправлять бытовые отходы на сортировку и переработку специальным такси. Об этом сообщило издание «Москвич Mag».

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Авторами идеи экологичного сервиса стали представители организации ЭКО-Z. Услуга доступна жителям Зеленограда и других населенных пунктов Подмосковья: Голубого, Алабушева, Андреевки, Дедешина, Брехова, Бакеева, Нового Бакеева, Мендеелеева, Ржавки, Чашникова, Льялова, Малина, Фирсановки и Сходни. Единовременно отправить из дома или офиса можно до четырех крупных сумок мусора наподобие тех, что продаются в гипермаркетах. Экотакси работает с 8:00 до 22:00 четыре дня в неделю: с воскресенья по среду.

«Мы не скрываем, куда отправляется ваше вторсырье, чтобы вы были уверены, что оно попадет на переработку. Большую часть отходов заберет наш основной партнер "Сфера Экологии", макулатура и металл отправятся в "Кооператив Бережливость". Мы ведем переговоры с безотходным экосервисом "БИОРИТМ"», — поясняют представители ЭКО-Z.

Разовый выезд такси для мусора обойдется жителям Зеленограда в 500 рублей, жителям других городов Подмосковья — в 550 рублей. Уточнить у активистов, примут ли тот или иной предмет на переработку, можно в группе организации во «ВКонтакте». Чаще всего для вторичного использования сдают ПЭТ-тару, бумагу и упаковки из-под яиц.

В конце августа москвичей возмутил ролик, на котором коммунальщики вывозят отходы с территории одного из дворов столицы, смешивая содержимое контейнеров, предназначенных для сортировки мусора.

Ранее Минприроды России опубликовало список из 28 видов товаров и упаковки, использование которых требуется запретить в ближайшие годы в целях сохранения природы. В перечень попали пластиковые трубочки, одноразовая посуда, капсулы от кофе и ватные палочки.