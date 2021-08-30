Жителей столицы уличили в загрязнении Москвы-реки

Столичные коммунальщики расчистили от бытовых отходов причалы. Жителей города уличили в сбросе в акваторию Москвы-реки десятков тонн мусора. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? «Климатическая повестка стала ключевой» О растущем интересе бизнеса к климатическим проблемам и приоритетах на ближайшую перспективу

Со дна в районе 30 причалов водолазы подняли около 32 тонн отходов. По данным мэрии, весь мусор направят на сортировку и утилизацию.

«Специалисты комплекса городского хозяйства провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще пяти. В ближайшее время дноуглубительные работы начнутся на последнем причале — Третьяковском», — рассказал Бирюков.

По словам чиновника, крупные отходы и металлолом в реке могут повредить теплоходы. Работы вели с баржи, оборудованной краном. В более сложных ситуациях по углублению дна было задействовано судно со специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт. Впервые работы по очистке и углублению дна, но меньшего масштаба, провели в 2020 году при реконструкции причалов Северного речного вокзала.

Столичные власти ранее упоминали о программе утилизации бытового мусора в Москве, в том числе посредством его сортировки и переработки. В конце августа горожан возмутил ролик, на котором видно, как коммунальщики вывозят отходы из дворов. Рабочие смешали содержимое контейнеров для неперерабатываемых вещей с остальным мусором в одном грузовике.