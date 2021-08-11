Названы самые замусоренные регионы России

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов назвал регионы-аутсайдеры в борьбе с замусориванием территорий. Региональных властей упрекнули в плохом исполнении поручения президента по реформированию отрасли обращения с отходами, передает РБК.

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Самыми отстающими, по данным чиновника, стали Самарская, Ленинградская области, Красноярский и Алтайский края, которые не достигли плановых целевых показателей на 2021 год.

«Для реализации задачи действует федеральный проект "Формирование комплексной системы обращения с ТКО", в рамках которого в ответственность регионов входит организация работы по строительству объектов сортировки и утилизации отходов», — пояснил глава Минприроды суть претензий, напомнив, что до 2030 года перед страной стоит задача достигнуть сортировки абсолютно всех отходов, а также вдвое снизить объемы захоронения мусора на полигонах.

Проблемы с реализацией поручения президента Владимира Путина по модернизации отрасли обращения с мусором возникли еще в нескольких субъектах страны, в том числе в Ставропольском крае, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Костромской областях. В 43 регионах, по словам министра, расходятся данные об официальных и фактических объемах сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов.

В начале августа Путин дал очередное поручение, которое касается избавления страны от большого количества свалок, в том числе незаконных. До конца 2023 года правительству и региональным чиновникам необходимо проанализировать различные технологические решения для очистки городов от мусорных полигонов с учетом минимизации стоимости работ.