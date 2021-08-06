В Greenpeace предложили отказаться от биоразлагаемой упаковки

Российское отделение Greenpeace призвало российские власти отказаться от планов заменить пластиковые товары, тару и упаковку на биоразлагаемые варианты. Письмо с этой просьбой организация отправила главам Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, Минсельхоза и Российского экологического оператора, сообщается на сайте отделения.

Сейчас российские власти готовят список изделий, которым предлагают найти замену. Один из вариантов этого перечня для Минпромторга представил Российский экологический оператор (РЭО). При этом в Greenpeace уверены, что предложенные РЭО решения «не решат проблему мусора в России, а лишь усугубят ее».

Материалы по теме Чистая польза Как лучше организовать домашнюю сортировку отходов «Вам пакет нужен?». Как столичные производства отказываются от пластика

В организации уверены, что одноразовые варианты из «биополимеров» и «биоразлагаемых полимеров» — это «ложная альтернатива». Такая упаковка обладает существенными недостатками, поэтому Greenpeace предложила перейти на многоразовые изделия. В организации также попросили власти разработать стандарты внешнего вида, способы использования и упаковки. Кроме того, следует оставить в открытом доступе перечень материалов, от которых лучше отказаться, чтобы его дополнить.

В конце мая вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко предложила запретить использование пластика, в том числе трубочек и ватных палочек. По ее словам, в стране захотели вместо захоронения перерабатывать до 50 процентов вторичных отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности к 2030 году.