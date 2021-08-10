В Бурятии прошел первый чемпионат по сбору мусора на Байкале

В Бурятии в местности Налимовка за Горячинском прошел первый чемпионат по сбору мусора на Байкале. Об этом сообщает «Байкал Дейли».

Мероприятие состоялось 8 августа в рамках проекта #МусорИзГоловы. В нем приняли участие 105 человек, из них 55 — дети. Сбором мусора занялись сотрудники Улан-Удэнского авиазавода и волонтеры НКО «Новая Энергия» с семьями.

Всех присутствующих разделили на пять команд. Они соревновались в таких номинациях, как самая неожиданная находка, самая интересная находка, борьба с окурками, самое большое количество мешков мусора. Участникам удалось собрать 100 мешков мусора всего за два часа. Они получили специальные дипломы и призы.

«Нашли мертвую нерпу, было очень жаль… Нашли старый бидон. Что странно, мы обнаружили много оборудованных ям для мусора, в которых хранился старый-старый мусор. Непонятно, для кого это сделали и кто должен выгребать эти ямы?» — поинтересовался лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

Отмечается, что следующий подобный чемпионат планируют организовать 10 августа. Он пройдет в поселке Энхалук.

