Коммунальщиков уличили в смешивании сортированного мусора в Москве

Жители Москвы запечатлели на видео то, как избавляются от мусора в одном из районов столицы. Работники столичных коммунальных служб попались на смешивании отсортированных отходов в одном грузовике. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва сейчас» 26 августа.

На кадрах коммунальщиков уличили за тем, как они один за другим сгружают в кузов машины с надписью «Смешанные отходы» контейнеры, которые предназначены для раздельного сбора мусора. К смешанным отходам относятся остатки пищи, средства личной гигиены, неперерабатываемая упаковка и прочее. В комментариях под постом москвичи начали обсуждать поступок рабочих.

«Все равно это все на заводах потом сортируют»; «Я еще два года назад заметила такое, было очень обидно! Все желание что-то сортировать отбило»; «Мусор сортировать надо на перерабатывающих заводах, домашняя сортировка, как в Европе, — это уже следующий уровень, сначала надо научиться хоть как-то перерабатывать, а потом уже внедрять "новшества"», — прокомментировали видео в Telegram-канале жители столицы.

Ранее власти Москвы сообщили о намерении наращивать объемы переработки отходов и обогнать в сортировке мусора мировые столицы. По данным заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, для этих целей по Москве установлено 60 тысяч контейнеров под разные виды бытового мусора. При этом глава Росприроднадзора Светлана Радионова 24 августа указала на низкую эффективность мероприятий по утилизации отходов по всей стране.