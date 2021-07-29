Москва решила обогнать по чистоте мировые столицы

Власти Москвы отчитались о темпах сбора и переработки мусора. В городе придерживаются лояльной к населению политики в обращении с отходами, чтобы обогнать мировые столицы по чистоте, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

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До конца 2021 года благодаря раздельному сбору и сортировке в Москве решили переработать миллион тонн бытовых отходов. В 2019-м показатель был вдвое меньше — 450 тысяч тонн, в прошлом году — 880 тысяч тонн. Чиновник отметил, что программа по рециклингу идет на опережение, но не была бы такой успешной без удобных условий для горожан, чтобы избавляться от мусора.

В Москве установлено 60 тысяч контейнеров: синие для вторсырья (все, что подлежит переработке — бумага, пластик, стекло и металл) и серые для смешанных отходов (остатки пищи, средства личной гигиены, неперерабатываемая упаковка и прочее). Кроме того, за последние годы город приобрел тысячу новых мусоровозов.

«Мы не пошли по пути многих столиц мира и не стали принимать штрафные санкции для населения за неправильное обращение с отходами. Заботиться о своем доме и городе — право каждого жителя. С 1 января в соответствии с требованиями федерального закона Москва поручит утилизацию мусора единому оператору. Им станет столичная компания "Экотехпром"», — пояснил Бирюков.

В середине июля Красноярск запустил первый в России сервис по обеззараживанию и переработке медицинских отходов. На базе Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России организовали зону обработки мусора. Отходы из больниц обдают горячим паром, измельчают, прессуют и упаковывают для дальнейшей безопасной утилизации.