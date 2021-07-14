В России появился уникальный сервис по переработке опасных отходов

В Красноярске запустили площадку для переработки медицинского мусора по уникальной для страны технологии. Сервис позволяет обеззараживать опасные отходы без ущерба для людей и экологии, сообщается на сайте пресс-службы Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, на базе которого появился пункт утилизации.

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Представители ФМБА организовали участок приема и переработки медицинских отходов класса «Б» (опасные) и «В» (чрезвычайно опасные, поступают из инфекционных отделений и микробиологических лабораторий). Технологический процесс не имеет аналогов в стране, так как реализован на базе медучреждения и обеспечивает замкнутый цикл обращения с мусором. Сначала отходы поступают в «грязную зону» для обработки паром при температуре 114 градусов по Цельсию. Далее материал идет в шредер. Измельченные отходы прессуют и упаковывают для утилизации вместе с обычным мусором.

«Впервые на базе медучреждения реализован полный цикл обращения с отходами. Ранее работы по обезвреживанию осуществляли сторонние специализированные организации, теперь все происходит на территории самой больницы. Опыт будет полезен и послужит примером работы для других учреждений», — подчеркнул первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игорь Варфоломеев.

Работа с медицинскими отходами операторов участка переработки организована так, чтобы минимизировать негативное воздействие на людей. В помещениях установлена мощная вентиляция, поясняет руководство ФМБА. За час линия оборудование обезвреживает 150-170 литров отходов. С дневным объемом опасного мусора установка справляется за шесть часов.

«В пандемию переработка особенно актуальна. Мы все видим, какое количество масок выбрасывается ежедневно. И они являются опасными отходами, потому что их могли носить зараженные люди. Данная технология позволит решать серьезную проблему утилизации опасного мусора», — заключили красноярские чиновники.

В апреле жители Иркутска обнаружили в районе Ново-Ленино свалку человеческих останков, которые свозили с больниц города. Среди отходов, которые относят к опасным, обнаружили руки и ноги, органы и ткани людей, удаленные после операций. Утилизацию медицинского мусора вели с грубыми нарушениями и без разметки санитарной зоны. За дело взялась прокуратура.