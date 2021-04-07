Свалку человеческих останков обнаружили в российском городе

В микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске местные жители обнаружили свалку человеческих останков. Органы и части тела утилизируют на необорудованной территории промышленной базы. Об этом сообщают «Вести — Иркутск».

Свалку выдали частые лужи крови на земле около контейнеров. Местные жители обратились в полицию. Как оказалось, каждые два дня туда из нескольких медучреждений российского города «медицинские отходы класса Б» — ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций — привозит «Газель» одной из местных специализированный компаний. Затем отходы складывают в стоящие неподалеку контейнеры. Рядом расположена печь, предназначенная для сжигания отходов.

Как пояснил журналистам директор другой компании, также занимающейся утилизацией медицинских отходов, Алексей Чарцев, для перевозки медицинских отходов должен использоваться специализированный транспорт с опознавательными знаками, а задействованные в перевозке сотрудники должны быть в спецодежде и со средствами защиты. Поскольку медицинские отходы такого класса могут разносить различные болезни, на этом месте около печи должны быть санитарная зона и холодильное оборудование.

Прокуратура Ленинского района Иркутска взяла дело на контроль. За нарушение правил утилизации медицинских отходов предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

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