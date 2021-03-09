На картах Google увидели огромный скелет возле упавшего мотоциклиста

Пользователи сервиса Google Maps увидели на картах фотографию, на которой запечатлен упавший мотоциклист. Возле него некоторые люди заметили большой скелет. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на имиджборд Reddit.

Инцидент произошел на холмистом участке японской дороги. На опубликованном видео можно заметить, что мотоциклист сворачивал за угол и приближался к автомобилю Google, который делал снимки местности. Судя по всему, мотоциклист врезался во встречную машину или не справился с управлением: на следующей фотографии видно, что он лежит на обочине рядом со своим транспортным средством.

Судьба участника дорожного движения осталась неизвестна, однако рядом с ним пользователи разглядели неожиданную деталь. За забором, который защищает дорогу от падения камней с холма, зрители увидели останки какого-то большого животного.

«Это что, гребаный скелет в заборе?» — удивился один из комментаторов. Другие отметили, что кости не похожи на человеческие. Они предположили, что на фотографию попали останки оленя.

Ранее пользователь Google Maps, изучавший Чернобыль и его окрестности, обнаружил несколько скелетов. Журналисты предположили, что кости принадлежат какому-то крупному млекопитающему животному.