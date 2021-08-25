В школах России предложили проводить уроки о глобальном потеплении

Российским школам предложили проводить новые уроки — их тема будет связана с изменением климата и глобальным потеплением. С такой инициативой выступил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин, передает радиостанция «Говорит Москва».
Эксперт подчеркнул, что президент России Владимир Путин подписал Национальный план адаптации к изменениям климата на период до 2022 года. В документе Минпросвещению и Минобрнауки дано поручение включить в стандарты информацию о климатической повестке. Однако власти не определили конкретную дату, указав, что поручение нужно выполнить «по мере актуализации».
Кокорин заявил, что «время актуализации давным-давно наступило» и необходимо срочно дополнить образовательные программы. «Конечно, в школах, в школьных учебниках должна быть очень четкая, краткая, понятная информация о том, как меняется климат, что делать и почему. Этого пока нет», — пояснил климатолог.
Ранее сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, в рамках которого определил отношение россиян к глобальному потеплению. Более четверти заявили, что не верят в изменения климата, аргументировав свою позицию «теорией заговора».