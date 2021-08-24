Глобальное потепление попытаются предсказать с помощью эпохи динозавров

Геологи Ричард Барклай и Бен Ллойд начали исследование, которое даст понимание, как климат изменил природу в эпоху динозавров сотни миллионов лет назад, пишет Bloomberg. На основе этих результатов они поймут, к чему приведет глобальное потепление XXI века.

Ученых больше всего интересуют так называемые «тепличные» периоды, для которых характерны повышенный уровень углекислого газа и температуры. Один из них пришелся на меловой период, завершившийся 66 миллионов лет назад и ставший последней эпохой динозавров. Ученым важно узнать, как реагировала окружающая среда на климатические изменения в далеком прошлом, чтобы спрогнозировать будущие перемены. Это особенно актуально сейчас, когда глобальное потепление представляет опасность для людей. Ключ к разгадке — изучение листа дерева гинкго в окаменелости, хранящейся в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне.

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Сравнив листья Викторианской эпохи (1837-1901 годы) с современными, ученые обнаружили, что их строение менялось в зависимости от содержания углерода в воздухе. На нижней стороне листа находятся поры, чтобы поглощать углекислый газ и всасывать воду, позволяя растению превращать солнечный свет в энергию. Когда в воздухе много углерода, как в наше время, растению требуется меньше пор для его поглощения. Когда уровень углерода снижен, как в середине-конце XIX века, у листьев образуется больше пор.

Теперь Барклай и Ллойд хотят узнать, при каких климатических условиях появились поры на листьях гинкго 100 миллионов лет назад. Для эксперимента они выращивают гинкго в пластиковых вольерах с открытым верхом, подвергая их воздействию дождя, солнечного света и смены времен года, тем самым обеспечивая естественные природные циклы. Ученые закачивают в боксы разное количество углекислого газа, надеясь вырастить листья, наиболее похожие на существовавшие миллионы лет назад. Исследователи уже выяснили, что углекислый газ заставляет гинкго расти быстрее.

В конце июня в статье для журнала Nature палеонтологи Франции, Канады и США предположили, что сокращение численности динозавров произошло задолго до падения астероида. Истинной причиной упадка популяции динозавров ученые назвали глобальное похолодание и снижение видового разнообразия травоядных ящеров.