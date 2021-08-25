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Четверть россиян посчитали глобальное потепление «оболваниванием»

РБК: В глобальное потепление не верят 26 процентов россиян
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Фото: @NASA / Global Look Press

Более четверти россиян заявили, что не верят в глобальное потепление. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску работы SuperJob, передает РБК.

По результатам опроса, таких россиян оказалось 26 процентов. Чаще всего они аргументировали свое мнение с позиции «теории заговора». В частности, они заявили о «глобальном оболванивании всего человечества», а также подчеркивали, что «если и стало чуть теплее, то в этом вовсе не обязательно виноваты люди». Среди мужчин не верящих в глобальное потепление оказалось 30 процентов, среди женщин — 23 процента.

При этом более половины респондентов (51 процент) сказали, что они верят в глобальное потепление. По их мнению, на это указывают не только научные доказательства, но и природные катастрофы, в том числе и в этом году. Еще 23 процента опрошенных затруднились однозначно выразить свое отношение к этой проблеме.

Всего в опросе участвовали 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.

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