Ценам на газ в Европе предрекли увеличение в полтора раза

Аналитики: цены на газ в Европе могут подняться выше 2500 долларов за 1 тысячу кубометров

Цены на газ в Европе уже в ближайшее время могут преодолеть отметку в 2500 долларов за 1 тысячу кубических метров. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные газетой «Известия».

6 октября цена фьючерсов на газ в Европе в очередной раз побила исторический максимум, достигнув планки в 1900 долларов за 1 тысячу кубометров. Однако эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости голубого топлива.

«Цены продолжают уверенно расти, и такими темпами они могут достигнуть на этой неделе отметки $2500 за 1 тысячу кубометров и больше. Фактор психоза и неограниченных возможностей спекулянтов затрудняет прогнозирование на основе технического или фундаментального анализа», — заявил эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

По словам специалистов, причин для роста цен несколько. Одна из них, как считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, заключается в слишком легкомысленном отношении еврочиновников к традиционным энергоресурсам: их объявили экологически грязными и устаревающими.

Кроме того, к росту цен могут привести также холодная зима, рост потребления в Китае, снижение поставок СПГ на европейский рынок и низкий объем запасов газа в европейских подземных газовых хранилищах после холодной зимы и жаркого летнего периода, считает начальник управления аналитических исследований «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков одной из причин называет также биржевую панику на европейском рынке.

Для Евросоюза рост цен на газ может означать увеличение инфляции и рост издержек для бизнеса, а также снижение спроса на газ, так как покупать его по сверхвысоким ценам стало невыгодно. Исправить ситуацию может запуск газопровода «Северный поток 2», а также снижение потребления газа в Китае. По мнению аналитиков, это освободит дополнительные объемы сжиженного природного газа (СПГ) для Европы.

