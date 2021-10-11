ЕС захотел попросить у России больше газа

Жозеп Боррель: ЕС может понадобиться больше газа от России, чем было оговорено

Возможно, Европе придется попросить больше российского газа, чем было оговорено. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.

Так дипломат ответил на вопрос о давлении, которое Москва якобы оказывает с помощью газопровода «Северный поток-2». По мнению Борреля, российская сторона действительно использует проект в своих целях. Однако и у стран ЕС по-прежнему есть потребность в российском газе.

Ранее биржевая цена на газ в Европе рухнула ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. При этом ранее, на протяжении нескольких недель в сентябре и начале октября стоимость газа в Европе непрерывно росла, установив несколько рекордов. 6 октября топливо стоило 1924 доллара за тысячу кубометров. Газета Financial Times полагает, что котировки просели после заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.