Цена газа в Европе рухнула

Биржевая цена на газ в Европе рухнула ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. На открытии торгов в понедельник, 11 октября, стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF составляла 995,5 доллара за тысячу кубометров, что на 5,3 процента ниже, чем на закрытии торгов в пятницу.

Цены на газ и электроэнергию взлетели до рекордных значений из-за приближения зимнего отопительного сезона. Из-за высоких цен многие промышленные гиганты сократили производство, а растущие счета граждан за электроэнергию усилили общественное беспокойство. На протяжении нескольких недель в сентябре и начале октября стоимость газа в Европе непрерывно росла, установив несколько рекордов. 6 октября топливо стоило 1924 доллара за тысячу кубометров.

Однако затем в ходе торговой сессии 6 октября котировки резко просели. Газета Financial Times связала такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.

Со своей стороны, Европейская комиссия нашла способ справиться с высокими ценами на топливо. Ведомство задумалось о возможности совместных закупок и хранения природного газа национальными правительствами.