Европа нашла способ пережить зиму

Европейская комиссия нашла способ справиться с высокими ценами на газ. Ведомство задумалось о возможности совместных закупок и хранения природного газа национальными правительствами, пишет Bloomberg. По мнению ЕС, это решение может повысить энергетическую устойчивость региона и избежать будущих ценовых шоков.

Объединение европейских стран в вопросе газового обеспечения сделает переговоры с поставщиками более продуктивными и поможет региону пережить зиму спокойнее. Проект ЕК также предполагает снижение налогов, прямую поддержку наиболее уязвимых слоев населения и государственную помощь для компаний. Европа рассчитывает, что план поможет понизить цены на энергоресурсы к апрелю 2022 года. Тем не менее их стоимость останется выше среднего уровня предыдущих лет.

ЕС также будет поощрять участников блока активнее переходить на возобновляемые источники энергии. Комиссия заявила, что увеличение производства «чистой» энергии является лучшей страховкой от будущих потрясений энергорынка. Лидеры ЕС обсудят энергетический кризис и меры по борьбе с его воздействием на экономику на встрече в Брюсселе 21-22 октября.

К созданию общей платформы для покупки природного газа в последние недели призывали правительства Испании и Греции.

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Такие предложения звучат в ЕС не первый раз. Последние десять лет идею совместной закупки топлива пропагандировали восточноевропейские страны во главе с Польшей, выражая озабоченность по поводу зависимости региона от России. До недавнего времени предложение не имело поддержки большинства европейских стран. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в начале октября заявила, что сложность практической реализации этого механизма всегда перевешивала его преимущества.

Цены на газ и электроэнергию взлетели до рекордных значений из-за приближения зимнего отопительного сезона. Из-за огромных цен многие промышленные гиганты сократили производство, а растущие счета граждан за электроэнергию усилили общественное беспокойство. На протяжении нескольких недель в сентябре и начале октября стоимость газа в Европе непрерывно росла, установив несколько рекордов. 6 октября топливо стоило 1924 доллара за тысячу кубометров.

Хотя Россия выполняет свои долгосрочные контрактные обязательства, Европа требует расширения поставок газа. В связи с этим 7 октября президент Владимир Путин заявил о том, что Россия может превысить свои контрактные обязательства по поставкам через Украину. В тот же день, после слов Путина, цены фьючерсов за газ обрушились до 1000 долларов за тысячу кубометров. К моменту публикации их стоимость на бирже ICE составила 1028 долларов за тысячу кубометров.