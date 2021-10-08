«Газпром» отреагировал на взрыв на крупнейшем заводе

«Газпром»: взрыв на Амурском ГПЗ не повлияет на поставки газа по «Силе Сибири»

Взрыв на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) не повлиял на поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила владеющая заводом компания «Газпром», передает ТАСС.

Основное технологическое оборудование ГПЗ не пострадало, целостность производственной цепочки не нарушена, рассказали в «Газпроме». «Объемы газовых поставок соответствуют суточным заявкам китайской стороны», — отреагировали в компании.

8 октября на Амурском ГПЗ в городе Свободный произошел пожар после взрыва газового факела из-за разгерметизации оборудования. В это время на площадке не было рабочих, никто не пострадал. В начале мая ГПЗ подключили к газопроводу «Сила Сибири», по которому поставляется газ в Китай. ГПЗ Амурский — самый большой в России и один из крупнейших в мире.

4 августа загорелась установка на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. В результате пожара поставки газа по газопроводу Ямал — Европа сократились в два раза по сравнению с июльским уровнем. Поврежденное из-за возгорания оборудование пообещали заменить до конца 2022 года.