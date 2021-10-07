«Газпром» оправдался за непослушание

Начальник департамента «Газпрома» Геннадий Сухов оправдался за непослушание компании и неисполнение предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), распорядившейся проводить торги газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Топ-менеджер, которого цитирует РИА Новости, объяснил отказ от биржевых торгов ранними холодами.

По словам Сухова, из-за слишком раннего начала отопительного сезона в стране «Газпрому» пришлось нарастить поставки на внутреннем рынке, а также активнее заполнять подземные хранилища.

«Сегодня есть заявление о том, что "Газпром" не принимает участия в суточных торгах, начиная с сентября месяца мы приостановили торги. Но никто не знал, что такая сложится ситуация, когда у нас с 12 сентября уже по многим регионам началось отопление. И где-то с 17-го числа включились такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург», — отметил Сухов.

По его словам, отклонение суточных объемов потребления от нормы в конце сентября составило 250 миллионов кубометров.

В конце сентября ФАС рекомендовала «Газпрому» увеличить объем продаж газа через российские биржи. Однако компания до сих пор не следует этому указанию, отказываясь от биржевых торгов внутри страны.