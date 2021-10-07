В Госдуме объяснили желание Путина помочь Европе с ценами на газ

России выгодны стабильные, а не спекулятивные цены на газ, заявил депутат Госдумы Сергей Жигарев в разговоре с «Лентой.ру». Чтобы вернуть их к адекватным значениям и помочь Европе пережить холодную зиму, Россия должна будет увеличить объемы поставок и заполнить хранилища ЕС.

Мировые цены на газ снизились после слов президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать цены на энергоносители. «Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию», — говорится в статье британского СМИ.

Стабильность против спекулятивности

По словам Жигарева, несмотря на то, что высокие цены на газ выгодны для России в моменте, они делают более востребованным сжиженный газ, поставляемый Северной Америкой, создавая ненужную конкуренцию нашей стране.

«Нам выгодны, конечно, стабильно высокие цены, но такие, при которых наш природный газ все равно будет ниже в стоимости и себестоимости американского СПГ, поставляемого в Европу, — объяснил политик. — Спекулятивно высокие цены не только носят временный характер, но и открывают дополнительные возможности нашим прямым конкурентам. Чтобы не создавать себе лишних проблем в будущем, нам выгодно прийти к какой-то средневзвешенной цене, где «Газпром» по-прежнему будет оставаться высокодоходным предприятием, но избежит рисков».

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Депутат отметил, что стабилизировать цены на газ можно только объемами поставок и гарантированным заполнением хранилищ: европейцы должны быть уверены, что энергоносители поставляются стабильно и их всегда будет хватать. Проблема в том, что газовая директива ЕС ограничивает поставки «Газпрома», что может затруднить план по стабилизации цен.

«Европейцы сами придумали себе такую историю, что один поставщик не может прокачивать больше определенного объема. «Газпром», к счастью, владеет рядом дочерних компаний, переуступает контрольные пакеты западноевропейским партнерам, так что некоторые выходы из ситуации есть. Тем не менее единственным адекватным решением для ЕС была бы отмена директивы, с помощью которой они сами выстрелили себе в ногу», — считает Жигарев.

Владимир Путин призвал увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Он заявил, что Россия готова к работе по стабилизации мирового энергорынка, она должна строиться на коммерческой основе с учетом интересов всех участников.