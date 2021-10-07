Названы крупнейшие компании России

«Коммерсантъ» назвал крупнейшие компании России по объемам реализации продукции, составив соответствующий рейтинг. Его лидером стал «Газпром».

По итогам 2020 года объем продаж «Газпрома» составил шесть триллионов рублей, что на 19,6 процента меньше, чем в 2019-м. При этом по итогам 2019 года компания занимала в рейтинге второе место.

Второе место занял «Лукойл» с результатом 5,2 триллиона рублей (минус 29,9 процента за год), третье — «Роснефть» (пять триллионов и минус 35,4 процента).

Также в первую десятку вошли Сбербанк (3,4 триллиона рублей), РЖД (2,3 триллиона), X5 Retail Group (два триллиона), «Ростех» (1,9 триллиона), «Магнит» (1,6 триллиона), ВТБ (1,3 триллиона) и «Росатом» (1,2 триллиона).

