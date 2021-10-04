Названы крупнейшие иностранные компании России

Табачная компания Philip Morris заняла первое место в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по версии журнала Forbes. В 2020 году компания увеличила выручку в России почти на 8 процентов до 359,5 миллиарда рублей. На российский рынок приходится 17,3 процента всей мировой выручки Philip Morris.

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Второе место в списке заняла французская компания по продаже строительных материалов Leroy Merlin, выручка которой составила 347,2 миллиарда рублей, третье — автопроизводитель Volkswagen Group (319,7 миллиарда рублей). На российский рынок приходится лишь один процент всей выручки автогиганта. Четвертую строчку в рейтинге занял еще один производитель сигарет — Japan Tobacco International (311,8 миллиарда рублей), пятую — Groupe Renault (310 миллиардов рублей). В опубликованном в ноябре 2020 года рейтинге Forbes, по выручке за 2019 год лидерами стали Groupe Renault (435,5 миллиарда рублей), Philip Morris (333,3 миллиарда рублей) и Volkswagen Group (330,9 миллиарда рублей).

Максимальный показатель роста продемонстрировала Apple, чья выручка выросла на 40,7 процента, до 266,3 миллиарда рублей. Худшей по динамике журнал назвал японскую Mitsubishi — минус 33,43 процента. Больше всего в топ-50 по выручке иностранных компаний из США и Германии — по девять. По отраслям наиболее представлены автомобилестроение — 10 компаний, пищевая промышленность и торговля — по 8.

В конце сентября Forbes представил рейтинг крупнейших частных компаний России. Лидером списка второй год подряд стал «Лукойл», выручка которого в 2020 году составила 5,6 триллиона рублей. Второе место занял ретейл-холдинг X5 Group (1,9 триллиона), третье — торговая сеть «Магнит» (1,5 триллиона).