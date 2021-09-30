Названы крупнейшие частные компании России

Forbes назвал крупнейшие частные компании России, составив соответствующий ежегодный рейтинг. Он опубликован на сайте издания и рассчитан на основании выручки участников за 2020 год.

Лидером списка стала нефтяная компания «Лукойл», сохранившая первое место с прошлого года. Ее выручка в прошлом году равнялась 5,6 триллиона рублей. Второе место занял ретейл-холдинг X5 Group, владеющий торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», с выручкой в 1,9 триллиона, третье — торговая сеть «Магнит», размер выручки которой составил 1,5 триллиона.

Также в первую десятку вошли «Норникель» (1,1 триллиона рублей), Сургутнефтегаз (один триллион), табачный дистрибьютор «Мегаполис» (789 миллиардов), «Татнефть» (720 миллиардов), «Новатэк» (711 миллиардов), Evraz (770 миллиардов) и Новолипецкий металлургический комбинат (688 миллиардов).

В рейтинг вошли компании, которые более чем на 50 процентов контролируются акционерами, напрямую не связанными с государством. Суммарно 200 участников рейтинга заработали в 2020 году 43,4 триллиона рублей, что на 1,1 триллиона меньше результата 2019 года.

