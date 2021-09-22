Назван российский миллиардер с самым большим доходом

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов назван Forbes лидером в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году.

Дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 миллиарда долларов. Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин заработал на дивидендах и продаже акций этой компании 1,48 миллиарда долларов. Глава USM Holdings Алишер Усманов получил 1,43 миллиарда долларов от дивидендов «Металлоинвеста».

В десятку также попали глава «Лукойла» Вагит Алекперов (плюс 1,14 миллиарда), сенатор Сулейман Керимов и его семья (922 миллиона), глава и бенефициар «Норникеля» Владимир Потанин (897 миллионов), депутат Андрей Скоч и семья (875 миллионов), основной владелец ММК Виктор Рашников (828 миллионов), владелец долей в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (788 миллионов) и Роман Абрамович (645 миллионов).

В этом году общий доход десяти участников сократился почти на 30 процентов (до 10,7 миллиарда долларов). Оценка дохода — это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий.

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 40,05 миллиарда долларов за январь-август этого года. Больше всех разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его капитал вырос на 6,99 миллиарда долларов — до 31,8 миллиарда.